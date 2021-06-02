Белорусский оппозиционер воткнул себе ручку в горло в зале суда

Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, подозреваемый в организации массовых беспорядков, во вторник, 1 июня, совершил попытку суицида в суде, передает zakon.kz со ссылкой на DW.

Во время судебного заседания в суде Советского района Минска, где ему выносили приговор, Латыпов воткнул себе ручку в горло. Мужчина потерял сознание. Открыть клетку сразу не удалось, поскольку у охранников не было ключей.

Перед этим он встал на скамейку выкрикнул фразу: "ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будет пресс-хата, будут уголовные дела против родных и соседей". "Пресс-хатой" называют содержание с сокамерниками, которые создают невыносимые условия жизни заключенным.

После инцидента его уложили на носилки и вынесли из здания суда. Позже стало известно, что заключенного прооперировали в одной из минских больниц. Вечером в Минздраве сообщили, что состояние пациента стабильное, он пришел в себя после наркоза.

Степан Латыпов обвиняется в организации массовых беспорядков, сопротивлении сотрудникам милиции, изготовлении оппозиционной символики. Он был активистом так называемой Площади перемен— дворе на севере Минска, ставшего точкой сбора протестующих против результатов президентских выборов в стране летом 2020 года.