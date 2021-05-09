Аким Мангистауской области побывал в гостях ветерана ВОВ Бисена Бокаева

Бисену Бокаеву, одному из 6 ветеранов Великой отечественной проживающих в регионе - 97 лет. Бисен ата вместе с супругой Огалхан аже воспитывает 26 внуков и 26 правнуков.

Аким области Трумов побывал в гостях у фронтовика и поздравил его с праздником Великой Победы. Глава региона поблагодарил ветерана за его доблесть, за отвагу, за возможность жить в мире без войны и создавать светлое будущее.

Мы благодарны Вам за то, что вы стали примером как защитник Родины, беспрекословно преодолевая трудности в годы Великой Отечественной войны. За всеми достижениями нашей страны в мирное время, стоит ваш труд и ваш безусловный подвиг. Мы будем помнить и гордиться этим вечно. Желаю вам крепкого здоровья, радости и семейного благополучия! - сказал С. Трумов.

Бисен Боеаев в свою очередь выразил благодарность гостям, поздравил всех с праздником и пожелал успехов и благополучия.

Бисен Бокаев родился в 1923 году. Призван в армию в 1942 году, до 1944 года служил в пограничных войсках. В апреле 1944 года воевал на II - м Украинском фронте, участвовал в Ясско-Кишиневской операции и боях за освобождение Бессарабии и Румынии. Вернулся в страну в 1949 году. Награжден орденом "Красной Звезды", орденом "Отечественной войны II степени", медалью "За боевые заслуги".

В праздничный день для Бисена Бокаева и других ветеранов Великой Отечественной силами оркестра был организован небольшой концерт во дворе их домов. Талантливые музыканты исполнили для ветеранов дорогие душе песни военных лет.

Семьдесят шестую весну со дня Великой Победы сегодня в Мангистауской области встречают шестеро ветеранов. Каждому из них выплачено по 1 млн тенге. Кроме того, денежное вознаграждение получили граждане, которые в годы войны безупречно служили Родине и трудились в тылу.