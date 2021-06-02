Нацбанк предупредил о мошенниках 

Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников, которые представляются работниками банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, сообщает zakon.kz.

Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном Банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц, - сообщили в финрегуляторе.

Национальный Банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств. Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.

В случае получения подозрительных писем или звонков "от Национального Банка" с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.