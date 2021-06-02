Трагедия на Чарынском каньоне: заведено два уголовных дела

Из-за трагедии на Чарынском каньоне заведено два уголовных дела, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По двум уголовным статьям начато расследование, - отметили в ведомстве.

Расследование ведется по ст. 306 ч.3 - Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека и ст.141 ч.2 - Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека: учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести. Ее нашли живой на следующий день, сейчас ребенок в больнице.

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