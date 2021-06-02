Руководителя парка Караганды, где 1 июня подрались женщины, уволят

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил наказать чиновников за грубые нарушения карантинных норм в Центральном парке Караганды, передает zakon.kz.

Руководство парка, а также ответственные за порядок в этот день из горакимата не обеспечили соответствующий санитарным нормам безопасный досуг горожан. В результате чего 1 июня было большое скопление людей. Лица, допустившие эту ситуацию, привлечены к строгой ответственности, - сказано в сообщении акимата Карагандинской области.

Вынесен выговор двум заместителям акима Караганды – Нурлану Бикенову и Халелу Акимжанову, а также руководителю отдела культуры Баян Нуртаевой.

Руководство парка в лице Мадины Ашировой будет уволено.

1 июня в соцсетях появились кадры из карагандинского парка - он был полон людей без масок. Более того, из-за бесплатных аттракционов произошла драка между родителями детей.