Количество авиарейсов в Турцию увеличат на летнее время

Количество авиарейсов в Турцию будут увеличены. Об этом сообщил на отчетной встречи с населением министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Буквально сегодня мы обсуждали по авиасообщению с Турцией. У нас с Турцией есть традиционные 10 маршрутов, было сокращено 20 маршрутов. Есть рейсы Нур-Султан — Стамбул, Алматы — Стамбул, Туркестан — Стамбул, Шымкент — Стамбул и Алматы — Анталья, — напомнил Атамкулов.

По его словам, многие казахстанцы в летний период едут на отдых и в ближайшее время количество рейсов будет расширено.

С нашими коллегами из Турции прорабатываем. Думаю, что в ближайшее время расширим количество рейсов, и в первую очередь это будет Анталья. Чтобы наши граждане могли уже в июне выезжать. Думаю, вопрос в течении недели и будет расширение, — уточнил министр.

Ранее глава ведомства отмечал, что на сегодня полностью восстановлены внутренние рейсы, восстанавливаются международные рейсы с 14-ю странами по 43 маршрутам с частотой 123 рейса в неделю.

У нас принимаются меры по дальнейшему восстановлению авиасообщения с учетом эпидситуации. Я знаю, что наших граждан волнует летний и отпускной период. В ближайшее время после решения МВК вы услышите о новых направлениях или об открытии закрытых направлений, которыми традиционно пользуются наши граждане. Соответствующую работу мы проводим на уровне министерств соседних государств, — сообщал глава МИИР.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан