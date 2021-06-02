Какой должна быть маркировка продукции. Требования

Министр торговли и интеграции РК своим приказом от 21 мая 2021 года утвердил технический регламент "Требования к маркировке продукции", передает zakon.kz.

Так, изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо или импортер при выпуске в обращение продукции должны обеспечить полной, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, изготовителя, условия хранения, перевозки, эксплуатации, утилизации, способа изготовления и употребления, даты изготовления, энергопотребления, происхождения, срока годности, массы, объема, количества, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора.

Информация для потребителя при реализации продукции предоставляется с продукцией в форме текста, условных обозначений или рисунков на упаковке (таре) или этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).

Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.

Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения месте на упаковке, этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).

Дополнительно может быть указано наименование документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена продукция.

Информация для потребителя о подтверждении соответствия продукции предоставляется в виде:

знака соответствия (при наличии), нанесенного в соответствии с действующими документами по стандартизации;

сертификата соответствия (копии сертификата соответствия) или декларации соответствия (копии декларации соответствия), сопровождающего продукцию.

Информацию о подтверждении соответствия неупакованной или нефасованной продукции до потребителя доводит изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо, либо импортер.

Как отмечается, наименование продукции может быть нанесено буквами латинского алфавита.

В наименование продукции допускается включать наименование места его происхождения при соблюдении следующих условий:

наименованием места происхождения продукции может являться историческое название географического объекта;

в информации для потребителя указывается (коллективный) товарный знак, зарегистрированный или принятый изготовителем без регистрации в порядке, установленном в странах местонахождения изготовителя - владельцем данного товарного знака.

Вместе с тем в наименовании продукции не допускается:

указывать, наименование другой аналогичной продукции;

присваивать продукции наименование, вводящее потребителей в заблуждение относительно происхождения (природы) продукции.

В случае использования при изготовлении продукции обработанного основного ингредиента, соответствующая информация включается в наименование продукции или её располагают в непосредственной близости от наименования.

При наличии в продукции составного компонента (состоящего из двух и более компонентов), указывается состав продукции в порядке убывания/уменьшения доли содержания. Если продукция изготовлена из двух основных компонентов, допускается указывать их в наименовании продукции, при этом, не указывая их отдельно, как состав (комплект) продукции.

Также в информации для потребителя указывается наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя и организации, принимающей претензии по качеству продукции, регистрационный номер и дата регистрации продукции.

Если продукция, изготовленная в одной стране, проходит последующую технологическую обработку или сборку в другой стране, которая изменяет ее свойства и превращает в конечную готовую продукцию, то при нанесении информации для потребителя, страна, проводившая последующую технологическую обработку или сборку рассматривается как страна-изготовитель данной продукции.

В информации указывается юридический адрес изготовителя и организации, принимающей претензии по качеству продукции, который включает название страны, города (области и населенного пункта), улицы, номера дома и офиса. Дополнительно могут быть указаны средства связи указанных лиц: телефон, факс, электронный адрес, интернет-ресурс.

Юридический адрес иностранного изготовителя и уполномоченного изготовителем лица и или импортера может быть указан в международном формате с использованием латинского алфавита.

При этом масса нетто, брутто, основные размеры и объем продукции указываются в метрической системе мер (Международной системе единиц) на упаковке. Допускается одновременное использование двух величин для указания количества продукции, например масса и количество штук, масса и объем.

Условия хранения указываются для продукции, требующей специальных условий хранения (пониженной температуры, светового режима и других).

Если продукция имеет период времени, по истечению которого считается небезопасной для использования, устанавливается срок годности продукции.

Срок годности устанавливает изготовитель с учетом требований, предусмотренных документами по стандартизации.

Допускается указание даты изготовления, упаковки, окончания срока годности наносить путем просечек против чисел на кромках этикеток или погашением чисел, соответствующих дате.

Как отмечается, продукция может сопровождаться любой другой информацией, характеризующей продукцию, в том числе рекламной, не противоречащей законодательству РК.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.