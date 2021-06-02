Медведей из цирка продают в Шымкенте

В Шымкенте продают животных, которые прежде давали представления в цирке, передает zakon.kz со ссылкой "Хабар 24".

Объявление о продаже двух бурых медведей появилось в социальных сетях и сразу вызвало резонанс. Многие пользователи задались вопросом: законно ли торговать дикими животными?

В областной инспекции лесного хозяйства и животного мира уже заинтересовались этой историей. Специалисты выяснили, что медведей продают не от хорошей жизни. Когда-то они были популярными артистами городского цирка, но из-за карантинных ограничений давно не выступают. Дрессировщику, которому принадлежат животные, стало нечем их кормить. Он выставил бурых медведей на продажу.

Однако в ходе проверки выяснилось, что животные без документов и нигде не зарегистрированы. Теперь хозяину предстоит выплатить штраф.

В инспекции также отметили, что шымкентский цирк передал остальных животных, которые раньше участвовали в представлениях, в зоопарк.

Они выступали с 2016 года и неплохо себя обеспечивали. Но с последними карантинными ситуациями они не выступают и не могут найти для себя пропитание. Хозяин медведей был вынужден продавать их. Так как у него не было полного пакета документов, территориальная инспекция временно изъяла животных. Если у него будет полный пакет документов, он сможет продать животных, - сообщил Бахыт Мусалиев, руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области.