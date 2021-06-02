Впечатляющее зрелище: Белаз раздавил джип в Караганде

2 июня 2021, 17:32
Фото: соцсети

В Караганде Белаз раздавил джип, передает zakon.kz.

Видео и фото с инцидентом появилось в соцсетях.

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Публикация от @kris_p_kz +21 | ????????Kz (@kris_p_kz)

Суровые новости из Караганды: парни на джипе приехали чинить кондиционер в Белазе, а в итоге их машину всмятку раздавил самосвал. Человеческих жертв не было, - сказано в описании.
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На фото с последствиями случившегося видно, что одно только колесо махины в несколько раз больше джипа. Можно сказать, что находившиеся внутри "родились в рубашке".

В полиции региона пока не прокомментировали случившееся.


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