Мы приземлились в будущее: российская блогерша показала космический Нур-Султан

Популярная в России блогерша из Тольятти посетила столицу Казахстана, устроила необычную фотосессию и поделилась восторженными отзывами в соцсетях, передает zakon.kz.

Валерия Чекалина — известная блогерша в Инстаграм под ником Лерчек (Ler_chek), бизнесвумен, завоевавшая аудиторию поклонников своими искренними и интересными постами, контент которых посвящен материнству, семье, здоровому образу жизни и фитнес-тренировкам.

Секундная готовность....

3... 2...1... ПУСК!



Поднимайте нашу космическую ракету топливом из ваших сердец ❤️!!!



Мы приземлились в будущее, именно так мы увидели Казахстан - современным, модерновым, энергичным. Но несмотря на всё, сохранившим свои традиции и гостеприимность. Такую тёплую, что и не хотелось расставаться!



Этот пост я очень хочу посвятить своему мужчине будущего, который несмотря на обтягивающий блестящий костюм не постеснялся ничего и пританцовывающей походкой пошёл делать свою женщину с безумными идеями счастливой)))



всех с первым Днём лета и Днём защиты детей