Аким Алматы: Эпидемиологическая ситуация остается напряженной

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира программы Akimat Live на ТК "Алматы" рассказал о мерах, повлиявших на стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки в мегаполисе, передает zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. При этом наблюдается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости КВИ в 3,5 раза — с 689 случаев в начале мая до 195 случаев 31 мая. В матрице оценки эпидемиологической ситуации на 2 июня город находится в "желтой" зоне. Суточный прирост снизился в шесть раз, с 1,2% до 0,2%. Отмечается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости за последние семь дней со 100,1 до 92,0 при стабилизации репродуктивного числа на уровне 0,7 (передача инфекции менее одного человека). Удельный вес симптомных больных в текущем месяце составил 87,6% при прошлогоднем 50%, что свидетельствует о высокой патогенности мутированного штамма COVID-19, - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что снижение заболеваемости с 9 марта текущего года обусловлено принятыми ограничительными мерами на объектах и в социуме, а также работой мониторинговых групп; образованием на сегодня более 20% иммунной прослойки в городе (15,4% вакцинированных от всего населения + 5% переболевших). Кроме того, положительное влияние оказало внедрением системы ASHYQ на объектах и систематическая дезинфекция в домах с активными очагами КВИ.

Анализ возрастного состава заболевших КВИ по данным последних двух недель показал снижение заболеваемости среди граждан 40-59 лет еще на 1,3%. Данная тенденция отмечена на предыдущей неделе. Среди лиц старше 60 лет отмечено снижение заболеваемости на 1%, при росте их госпитализации. При этом отмечается увеличение заболеваемости среди детей до 14 лет на 1,2%. По занятости населения существенные изменения не зарегистрированы: из 6479 больных КВИ больше всего зарегистрировано КВИ среди неработающего населения - 34,7% (2246 человек), работников различных ТОО, ИП, АО - 21% (1349 человек), пенсионеров - 20,8% (1346), школьников - 7,9% (510) и среди детей дошкольного возраста - 5% (327). Общая доля перечисленных категорий населения составила 89,4%. За последнюю неделю в сравнении с предыдущим при контактах в семьях заражаемость увеличилась на 6,5%. Уровень заражений при контактах с родственниками, соседями, друзьями и по месту работы остались на прежнем уровне, - отметил Сагинтаев.

Как уточнил аким, по вероятным местам заражения заслуживает внимания рост заражений на продуктовых рынках - на 1,5%, во внутриквартальных продуктовых магазинах - на 2,2%, в ТРЦ, ТД - на 1,1%.

На объектах общепита заражаемость снизилась на 1%. Заражения при участии в семейных мероприятиях снизились на 1,5%. Заражаемость на объектах торговли, в банках, почте, ЦОНах, в банях остается практически на прежнем уровне с тенденцией к снижению. Не регистрировались случаи заражения на объектах - участниках проекта Ashyq, - говорит аким.