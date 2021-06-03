Массовое отравление сельчан расследует прокуратура СКО

Жителей райцентра Бесколь одолевает странный вирус. Люди жалуются на температуру, рвоту и диарею. К врачам уже обратились более 100 человек, сообщает zakon.kz.

Врачи не могут понять, что это? Неизвестная болезнь или массовое отравление? Тяжелых больных отправили в городской стационар, передает Первый канал "Евразия".

Аул Бесколь - единственный в Северном Казахстане, где нет ни одной колонки. Вся вода подается централизованно городским водоканалом через разводящие сети. И именно здесь - массовое отравление людей. Симптомы одни и те же, похожие на энтеровирус.

Пять человек в нашей семье. Четыре переболело раньше, а сегодня всю ночь болел зять. жительница села Бесколь Вера Лепехина

У меня болел сын, ребенку год и два. Заболели мы с четверга. Весил 10, стал весить восемь. Сейчас у него щечек нет и вялый. жительница села Бесколь Екатерина Кайгородова

У меня дочь, у нее четверо детей, и все болеют, внучка до сих пор отойти не может. Дочь уже пошла на больничный, ничего не ест, похудела. Что не выпьет - рвота. жительница села Бесколь Вера Грудинина

В больницу уже обратились 130 человек. Симптомы одинаковые. Кто-то переносит полегче, их отпускают домой долечиваться. Тяжелых отправляют в городскую инфекционную. Диагноз - под вопросом.

Мы больше склоняемся к энтеровирусной инфекции, по клинике больше похоже на это заболевание. Регистрируются каждый день новые обращения. За прошедшие сутки зарегистрирован прирост, 16 обращений. и. о. главного врача Кызылжарской районной больницы Жанар Какимова

Стоим в больницу с инфекцией, думаю, вся семья болеет. Жена, ребенок с температурой тоже, рядом сидит. Это от воды, что ли? Вода отравленная, что ли, получается? житель села Бесколь Александр Бондарь

На сегодняшний день правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Материалы экспертиз будут приобщены, и виновные будут приобщены к ответственности. и. о. акима села Бесколь Маулен Касымгожин

Воду на всякий случай в селе решили продезинфицировать. Поручили это предприятию, которое занимается разводными сетями. Их длина - больше 100 км. И 30 из них - старые, на них и грешит директор организации.

Проверенную воду беру, она, как слезинка. Вчера, сегодня проверяли, я сам СЭС вызвал. Я столько работал, не было такого. директор водоснабжающей организации Кайрбек Нуралин

Не вся вода в ауле чистая, как слезинка. Она стала причиной или все-таки нет, выяснят санитарные врачи. Их вердикта, затаив дыхание, ждет все население Бесколя. А это - 15 000 человек.