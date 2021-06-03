Миру пообещали нехватку миллионов врачей из-за пандемии

Борьба с COVID-19, которая продолжается во всем мире уже больше года, обернулась глобальным ударом по психическому здоровью врачей, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие десять лет из-за пандемии человечество столкнется с нехваткой миллионов медицинских работников, cообщает Business Insider.

Медработники во всех странах с самого начала распространения вируса COVID-19 стояли на передовой в борьбе за жизни людей. Это вылилось в серьезные проблемы с их психическим здоровьем, некоторые врачи не выдерживают давления и бросают работу в больнице. По оценкам ВОЗ, к 2030 году в мире может возникнуть нехватка 18 миллионов медицинских работников.

Медики во время пандемии борются с тревогами, депрессиями, переживаниями из-за ухудшения условий лечения пациентов. Чтобы помочь врачам справиться с напряжением и уроном ментальному здоровью, прошлым летом Project Hope организовал специальные тренинги в больницах Индонезии, Доминиканской Республике и на Филиппинах, - рассказал экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)), нынешний глава международной организации здравоохранения Project Hope доктор Том Кеньон.

Врачи также беспокоятся из-за проблем с кампанией по вакцинации. Если в богатых странах мира уже привился большой процент жителей, и началась отмена коронавирусных ограничений, восстановление экономики, то в развивающихся и бедных государствах до сих пор не у всех есть доступ к прививкам.

Кеньон объяснил, что ускоренная вакцинация снижает напряжение среди медиков по поводу собственного здоровья и риска принести вирус в семью. Доктор сравнил падение морального духа врачей во время пандемии COVID-19 с ситуацией при эпидемии СПИДа. До того как лечение пациентов стало доступным, многие врачи в страхе заразиться ВИЧ просто покидали больницы, с появлением эффективных мер помощи больным настроения медработников резко изменились.