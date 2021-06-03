Жители Алматы и ряда областей на несколько дней останутся без телевидения

О временном отключении телерадиовещания в Алматы и ряде областей Казахстана сообщили в "Казтелерадио", передает zakon.kz.

В ряде населенных пунктов Казахстана будет временное отключение телерадиовещания. В июне 2021 года на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях а также в Алматы начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания, - сказано в сообщении.

В компании отметили, что работы планируется проводить не более 5 дней в месяц.

График проведения работ:

- РТС "Алматы"

Даты проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Большой Шаган" (Алматинская область)

Даты проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Костанай"

Дата проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

16.08.2021г. – 19.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Лисаковск" (Костанайская область)

Даты проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

23.08.2021г. – 27.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Житикара" (Костанайская область)

Даты проведения работ:

14.06.2021г. – 18.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

16.08.2021г. – 20.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Узунколь" (Костанайская область)

Даты проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Шубулан" (Костанайская область)

Даты проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Петропаловск"

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Кишкенеколь" (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

28.06.2021г. – 30.06.2021г.

01.07.2021г. – 02.07.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Николаевка" (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

- РТС "Рузаевка" (Северо-Казахстанская область)

Даты проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 18:00ч.

- РТС "Узунколь" (Северо-Казахстанская область)

Даты проведения работ:

28.06.2021г. – 30.06.2021г.

01.07.2021г. – 02.07.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 18:00ч.

АО "Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства. В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратится в call-center Общества по следующим номера: 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный) , +7(727) 2 581 500. Также можно отправить сообщение на электронный адрес abonent@otautv.kz, - резюмировали в компании.