Общество

Названа дата перебоев в телевидении и радио по всему Казахстану

нет сигнала, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 12:51 Фото: freepik
Национальный оператор Казахстана в области телерадиовещания – АО "Казтелерадио" – предупредил о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного сегодня, 26 января 2026 года, уведомления:

"Работы будут проводиться 28 января в период с 03:00 до 17:00 (время Астаны) в соответствии с утвержденным графиком. На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения "OTAU TV", эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии".

АО "Казтелерадио" приносит извинения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 12:51
Оператор платного телевидения приостановил вещание международной версии "Первого канала" в Казахстане

Планово-профилактические работы за четвертый квартал 2025 года были проведены 16 октября с 03:00 до 17:00. В этот период по всей территории Казахстана была временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов.

