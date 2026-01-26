Названа дата перебоев в телевидении и радио по всему Казахстану

Национальный оператор Казахстана в области телерадиовещания – АО "Казтелерадио" – предупредил о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного сегодня, 26 января 2026 года, уведомления:

"Работы будут проводиться 28 января в период с 03:00 до 17:00 (время Астаны) в соответствии с утвержденным графиком. На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения "OTAU TV", эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии".

АО "Казтелерадио" приносит извинения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание.

Планово-профилактические работы за четвертый квартал 2025 года были проведены 16 октября с 03:00 до 17:00. В этот период по всей территории Казахстана была временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов.