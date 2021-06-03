Каким людям фатально не везет с деньгами, рассказала эксперт

Психотерапевт Анна Стори назвала тип людей, которым фатально не везет с деньгами, сообщает zakon.kz.

Если вам действительно "фатально" не везет с деньгами, то дело, скорее всего, в сценарии.

Сценарием, согласно терминологии транзактного анализа, называется набор определенных моделей поведения, который формируется в нашем детстве.

В некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, "грязным". Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных "мешках с деньгами". С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам,- сказала агентству "Прайм" психотерапевт.

В этом случае даже если вы выиграете в лотерею или чудом заработаете немалую сумму, жить с такими "неправильными" деньгами вам будет дискомфортно. Поэтому вы будете делать все, чтобы от них поскорее избавиться.