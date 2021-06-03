В Правила госзакупок внесли изменения

Министр финансов РК своим приказом от 28 мая 2021 года внес изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок, передает zakon.kz.
В частности, внесены изменения:
Государственные закупки осуществляются без использования электронного каталога товаров в случаях:
При этом в случаях, предусмотренных в трех последних позициях, характеристики закупаемых товаров для технической спецификации к договору формируются из сведений электронного каталога товаров.
Как отмечается, проект договора о госзакупках подписывается (удостоверяется ЭЦП) потенциальным поставщиком в течение пяти рабочих дней со дня получения его посредством веб-портала, но не ранее проведения камерального контроля в соответствии с Правилами проведения камерального контроля.
Данное требование не распространяется на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора, осуществляемых из электронного каталога товаров.
Также внесены изменения в главу 14, определяющую порядок формирования и ведения электронного депозитария. Уточнен порядок внесения корректировки сведений, блокировки и разблокировки сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, а также верификации документов.
Приказ вводится в действие с 1 июня 2021 года, за исключением ряда норм, которые вступают в силу с 1 августа.
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