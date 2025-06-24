В правила государственных закупок внесли изменения

Министр финансов РК приказом от 17 июня 2025 года внес изменения в Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок и в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В Правилах формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок уточняется:

Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктом 2) пункта 19 настоящих Правил, формируется по потенциальным поставщикам, определенными победителями, уклонившимися от заключения договора о государственных закупках (за исключением потенциальных поставщиков, занявших второе место и по договорам заключаемым способом из одного источника).

В случае уклонения потенциального поставщика от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках, обеспечение аванса (в случае, если договором предусмотрен аванс) и (или) суммы, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня уклонения от заключения договора о государственных закупках принимает посредством веб-портала решение о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и представляет посредством веб-портала уполномоченному органу сведения о таком поставщике в электронном виде.

Таким образом, из правил исключен способ уклонения от заключения договора путем неподписания договора о государственных закупках на бумажном носителе в установленные сроки.

В Правила осуществления государственных закупок внесены изменения касательно потенциальных поставщиков, являющихся участниками международного технологического парка «Астана Хаб». На них теперь не распространяется квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика.

В частности, поправками предусмотрено:

Квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика не распространяется на потенциальных поставщиков, участвующих в государственных закупках в соответствии со статьей 27 закона, на потенциальных поставщиков при приобретении у них товаров и услуг для обеспечения лиц с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения и услугами согласно классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, а также на потенциальных поставщиков указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 Налогового кодекса, при приобретении у них товаров и услуг из Реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.



Напомним, в пп.6) п.1 статьи 293 Налогового кодекса речь идет о налогоплательщиках, являющихся участниками международного технологического парка «Астана Хаб».

Потенциальный поставщик, являющийся участником международного технологического парка «Астана Хаб» и участвующий в государственных закупках товаров, признается финансово устойчивым, если он соответствует условию, предусмотренному в подпункте 1) пункта 57 Правил. Напомним, в данной норме речь идет о том, что доходы потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки.

Также в правила добавлен новый пункт, согласно которому потенциальный поставщик, участвующий в государственных закупках услуг, признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности условиям, предусмотренным в подпунктах 1) и 4) пункта 57 настоящих Правил. То есть такой поставщик должен отвечать условиям:

доходы потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки;

фонд оплаты труда работников потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной пятнадцатой части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки.

Помимо этого, поправками уточнены некоторые нормы о возврате суммы обеспечения договора о предоставлении товара в лизинг при осуществлении госзакупок.

Заказчик возвращает обеспечение исполнения договора, антидемпинговую сумму (при наличии), внесенное в виде электронной банковской гарантии поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения договора в период действия договора.

Добавлена новая норма:

При этом при осуществлении государственных закупок услуг по предоставлению товара в лизинг допускается возврат обеспечения исполнения договора, антидемпинговой суммы (при наличии), внесенного в виде электронной банковской гарантии на основании утвержденного акта оказанных услуг, при условии поставки товара в полном объеме.

Единый оператор автоматически разблокирует и осуществляет возврат на электронный кошелек поставщика заблокированное им обеспечение исполнения договора, антидемпинговую сумму (при наличии), в течение 3 рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения поставщиком обязательств по договору.

Также внесено дополнении, согласно которому:

При осуществлении государственных закупок услуг по предоставлению товара в лизинг единый оператор осуществляет возврат на электронный кошелек поставщика заблокированного им обеспечения исполнения договора, антидемпинговой суммы (при наличии) в течение 3 рабочих дней после утверждения акта оказанных услуг по предоставлению товара в лизинг в полном объеме.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

