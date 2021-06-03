Курс доллара немного снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,81тенге (-0,49), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-429,5 тенге, евро – 521-526 тенге, рос. рубль - 5,82-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 3 июня.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,55%, составив $69,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,57% — до $71,76 за баррель.