Аэропорт Нур-Султана хотят отремонтировать

В 2022 году в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент zakon.kz.

В следующем году мы планируем провести ремонт и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Сейчас заключим договор на разработку проектно-сметной документации. Сам формат ремонта, а также сроки ремонта и суммы, которые потребуются для его проведения, будут уточнены в процессе разработки проектно-сметной документации, - сообщил исполнительный директор столичного аэропорта Даулет Хамзин.

По его словам, в планах у аэропорта строительство еще одной взлетно-посадочной полосы. Но, это в долгосрочной перспективе.

Реализация этого плана будет зависеть от рыночной ситуации, насколько рынок быстро или медленно будет восстанавливаться после пандемии. Также непосредственно от реализации самих проектов, которые предусмотрены и будут утверждены в нашем генеральном плане развития аэропорта, - пояснил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан