Нужно ли вводить налог на цифровой майнинг в Казахстане

На брифинге в СЦК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос по поводу необходимости введения в Казахстане налога на цифровой майнинг, который будет исчисляться из объемов потребляемой электроэнергии, передает корреспондент zakon.kz.

Мусин отметил, что налогообложение является прерогативой комитета госдоходов, он согласился ответить на вопрос, предупредив, что выскажется в целом про криптоиндустрию в Казахстане.

Еще в прошлых годах мы взяли курс, чтобы легализовать майнинговую сферу. Но ее легализация и прописывание, как вида деятельности майнинга, мы видим, что проходит нет так охотно. То есть, есть компании, которые занимаются майнинговой деятельностью, но находятся в серой зоне, потребляют электроэнергию, которая могла бы быть направлена на другие предприятия. Это норма по введению 1 тенге с одного киловатта поспособствует выводу из тени тех майнеров, кто в серой зоне, - сказал он.

При этом, по его словам, несмотря на бурное развитие майнинга во всем мире, в Казахстане нет большого количества людей, работающих в этой сфере. Однако, инвестиции все-таки идут.

Нет налогов, мы не видим тысячи людей, работающих в этой сфере. Но понятно инвестиции идут. Чтобы эти инвестиции работали во благо каждого казахстанца, нужно легализовать все майнинговые фермы. Сделать так - нам самом деле заработок в криптоиндустрии происходит на майнинге в первую очередь, когда люди добывают, потом эти биткоины продают за рубежом, далее криптобиржа... Это все страны проанализировали. Есть страны, которые не зарабатывают на майнинге, но у них есть большие криптобиржы, и криптооборот, и они с него налог получают, - пояснил глава ведомства.

В свою очередь министр поделился своим видением, как развивать криптоиндустрию в местных условиях.

Идем в двух направления: первое, выводим из тени, но нужно отметить, что КПН и другие виды налогов, ИПН на работника - они не платят, имеют возможность не платить, зарегистрировавшись в Астана хабе - КПН – 20%. Один тенге - это символическая плата за то, чтобы от электроэнергетики хоть в экономику приходил. Это очень немного. Ожидать ли потом роста, спрашивают майнеры. Мы говорим, что какого-то неимоверного роста точно не будет. Мы должны сделать эту сферу экономически рентабельной для страны, - полагает Мусин.

Во-вторых, как он добавил, следует легализовать криптобиржи.

Второе, по легализации криптобиржи. Сегодня Нацбанк пошел на встречу и на площадке МФЦА мы делаем возможным регистрацию криптобиржи, тогда у нас замыкается круг. Те, кто добывает биткоины здесь, они продают их через нашу криптобиржу, мы налог уже потом будем получать с продаж. То есть мы в Казахстане собираемся зарабатывать на криптобирже на самом майниге 1 тенге с киловатта плюс, минус - это 5 млрд тенге в бюджет. Не сказал бы, что это колоссальные средства. Наш прицел на создание легализации криптобирж, чтобы добытые криптовалюты торговались на наших криптобиржах, тем более есть МФЦА, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан