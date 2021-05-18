Онлайн-акция "Ночь в музее" прошла в ВКО

Традиционная акция "Ночь в музее", прошедшая в этом году в формате онлайн, была посвящена 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Студенты факультета естественных наук и технологий ВКУ имени С. Аманжолова совместно с сотрудниками Восточно-Казахстанского музея искусств представили многовековую историю формирования независимого государства в Казахстане в образной форме театральных этюдов.

В этой части программы зритель переживали ключевые моменты отечественной истории от сакских времен до наших дней.

Иллюстративный материал в виде сюжетных произведений из коллекции музея искусств сопровождал молодежный театр. Известные казахстанские живописцы и графики Марат Джунусов, Есенгали Садырбаев, Евгений Сидоркин открывают перед зрителями свое видение истории.

В рамках мероприятия были подведены итоги конкурса графического портрета "Алаш асылдары". Этот конкурс посвящен 30-летию Независимого Казахстана, а также 155-летию общественного деятеля, одного из лидеров партии Алаш Алихана Букейханова.

Результаты конкурса превзошли все ожидания. За короткий срок 17 участниками конкурса из Усть-Каменогорска, Семея, Катон-Карагая были выполнены тридцать уникальных портретов ( акварель, пастель, тушь, перо, гуашь, смешанные техники) и один эстамп в технике трафаретной печати. В конкурсе участвовали молодые авторы творческого объединения "Жанғыру" и студии Н.П.Аштемы, а также опытные художники, члены профессионального Союза художников Казахстана. Зрителям были представлены произведения авангардного и классического портретного жанров с образами лучших представителей казахской интеллигенции тридцатых годов ХХ века, ставших жертвами политической системы Страны Советов. Это лидер движения Алаш Алихан Бокейханов, врач Халел Досмухамедов, писатели и политические деятели Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, основоположник казахского алфавита Ахмет Байтурсынов. Говорящий фон, сюжетные элементы, использованные в оформлении портретов, убедительно отражают реалии эпохи репрессий, - сообщают организаторы.

В этот же день объявлены и отмечены памятными подарками участники литературного конкурса "Айналайын" на лучшее чтение произведений поэта, прозаика, политического деятеля Олжаса Сулейменова, посвященный его 85-летию.