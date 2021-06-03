Снег и заморозки спрогнозировали в одном из регионов Казахстана

Синоптики предупредили о надвигающейся непогоде в Восточно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

4 июня по области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Бескарагайском, Уржарском районе, в Семее ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В городах Усть-Каменогорск и Семее 4 июня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

5 июня по области ожидается дождь, ночью местами сильные осадки (дождь, снег). Местами гроза, шквал, град, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с.

Днем 5 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-18 тепла. Ночью 05-06 июня местами заморозки 2 градуса.