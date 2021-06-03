Схватился за кирпич. Жесткая драка астанчан попала на видео

Пьяные астанчане устроили драку в одном из дворов столицы, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел 2 июня по по улице Кошкарбаева.
Между знакомыми произошла словесная перепалка, переросшая в драку после распития алкоголя. Во время конфликта один из участников повредил кирпичом автомашину, принадлежащую жителю столицы. Все участники установлены и доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе полиции.
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Проводится следствие.
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