Схватился за кирпич. Жесткая драка астанчан попала на видео

3 июня 2021, 17:44
Фото: Скриншот видео

Пьяные астанчане устроили драку в одном из дворов столицы, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 2 июня по по улице Кошкарбаева.

Между знакомыми произошла словесная перепалка, переросшая в драку после распития алкоголя. Во время конфликта один из участников повредил кирпичом автомашину, принадлежащую жителю столицы. Все участники установлены и доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе полиции.

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Проводится следствие.


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