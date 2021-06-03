Каким участникам будут присваивать статус "Лидеры "Ashyq"

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №26 от 3 июня "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства. В нем описывается алгоритм присвоения статуса "Лидеры "Ashyq", сообщает zakon.kz.

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Алгоритм присвоения статуса "Лидеры "Ashyq"

1. Статус "Лидеры "Ashyq" присваивается участникам проекта по критериям присвоения статуса "Лидеры "Ashyq", согласно схеме 3 к настоящему алгоритму.

2. Список участников проекта для присвоения статуса "Лидеры "Ashyq" формируется МИО.

3. МЦРИАП обеспечивает предоставление в МИО сведений (выгрузки) по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-недельный период).

4. Присвоение участникам проекта статуса "Лидеры "Ashyq" закрепляется по списку решением МВК. Продолжительность действия статуса "Лидеры "Ashyq" - 2 недели.

5. Список участников проекта с присвоенным статусом "Лидеры "Ashyq" размещается на сайте акимата.

6. Участнику проекта, получившему статус "Лидеры "Ashyq", предоставляются следующие льготы:

- участники проекта в "красной" зоне работают по условиям "желтой" зоны;

- участники проекта в "желтой" зоне работают по условиям "зеленой" зоны;

- участникам проекта в "зеленой" зоне дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%.

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С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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