В Казахстане присваивать статус кандаса будут по-новому

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения в Правила присвоения или продления статуса кандаса, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают, что заявление о присвоении статуса кандаса подается не только через мобильное приложение ИС "Құтты мекен", загранучреждение РК, но и государственную корпорацию с приложением документов.

Это делается для увеличения источников приема заявлений от этнических казахов на присвоение и продление статуса кандаса.

Заявление, поданное через загранучреждение республики, регистрируется сотрудником загранучреждения в АИС "Кандас" и направляется в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением заявителя о регистрации его заявления.

При обращении в государственную корпорацию день приема документов не входит в срок оказания госуслуги.

В случаях предоставления заявителем в госкорпорацию неполного пакета или документов с истекшим сроком действия работник выдает расписку об отказе в приеме заявления.

При предоставлении заявителем полного пакета документов работник госкорпорации выдает уведомление о принятии заявления.

При этом в случае обращения заявителя в государственную корпорацию передача документов в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения осуществляется через шлюз "электронного правительства".

Кроме того, сокращены сроки рассмотрения документов.

Так, территориальные подразделения органов внутренних дел, национальной безопасности в течение десяти рабочих дней (вместо 20 рабочих дней. – Прим. ред.) после дня получения пакета документов заявителей направляют в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения информацию о наличии или отсутствии компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории республики и иной информации о его принадлежности к террористическим или экстремистским организациям.

В свою очередь комиссия в течение пяти рабочих дней (вместо десяти. –Прим. ред.) после дня поступления заявления рассматривает его и выносит рекомендацию об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса или о присвоении статуса кандаса с учетом следующих условий:

для расселения в регионы, определенные правительством;

для расселения в территориях агломераций и сельских населенных пунктах, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в демографическом развитии;

для воссоединения с семьей или близкими родственниками заявителя, постоянно проживающих на территории региона подачи заявления, с подтверждением родства и являющихся гражданами РК, с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов и предоставлением нотариально заверенного согласия на проживание заявителя в случае, если заявитель не является собственником жилья;

для трудоустройства на вакантное рабочее место по приглашению работодателей, с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов, с приложением предварительного трудового договора, либо индивидуальных предпринимателей из числа этнических казахов.

этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях РК с приложением справки с места учебы.

Рекомендация о присвоении либо об отказе в присвоении статуса кандаса принимается комиссией и оформляется протоколом.

Затем местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня вынесения комиссией рекомендации:

принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении заявителю статуса кандаса и посредством ИС "Құтты мекен" направляет принятое решение заявителю, в загранучреждение РК либо в государственную корпорацию;

при принятии решения о присвоении заявителю статуса кандаса:

проверяет данные заявителя и членов его семьи через государственную базу данных ГБД ФЛ на предмет наличия у него (них) индивидуального идентификационного номера (ИИН). При отсутствии ИИН в ГБД ФЛ посредством АИС "Кандас" направляет электронный запрос для генерации ИИН в ИС "Миграционная полиция". При выявлении наличия ИИН генерация нового ИИН не осуществляется и используется имеющийся ИИН;

посредством ИС "Құтты мекен" направляет заявителю, в загранучреждение РК либо государственную корпорацию решение о присвоении заявителю статуса кандаса, которое вступает в силу в день прибытия заявителя в указанный в решении регион расселения, с приложением к нему:

- при наличии условий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9 Правил, – проекта социального контракта;

- проекта индивидуального плана адаптации и интеграции.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение трех рабочих дней после дня прибытия заявителя в регион расселения:

подписывает индивидуальный план адаптации и интеграции;

подписывает социальный контракт в случае расселения в регионы, определенные правительством;

выдает удостоверение кандаса с отметкой в АИС "Кандас" о вступлении в силу решения о статусе кандаса.

Решение местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения о продлении либо в отказе в продлении статуса кандаса направляется в течение одного рабочего дня (вместо трех. – Прим. ред.) через шлюз "электронного правительства" в государственную корпорацию для последующего оповещения заявителя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 мая.

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