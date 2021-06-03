Видео с застрявшим на дереве мужчиной рассмешило казахстанцев

3 июня 2021, 21:31
Фото: кадры из видео

Мужчина залез на дерево и застрял. Его общими усилиями сняли люди и спасатели, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике kris_p_brothers_official.

Человек залез на дерево и застрял. Люди и спасатели его общими усилиями сняли, - говорится в сообщении.

Данный инцидент рассмешил казахстанцев.

"Да он бы сам упал, просто еще не созрел",

"Белка с Атакента напала",

"Ретроградный Меркурий",

"Еще так накрыли его в конце бедолагу",

"Самое смешное, как сняли и бросили",

"Жара влияет на людей, мозг плавится и дает сбой",

"Маугли уже не тот",

"Конкретно его выкинули, пьяный мужик хотел устроить на дереве романтику!" - написали они.


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