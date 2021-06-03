Видео с застрявшим на дереве мужчиной рассмешило казахстанцев

Мужчина залез на дерево и застрял. Его общими усилиями сняли люди и спасатели, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике kris_p_brothers_official.

Человек залез на дерево и застрял. Люди и спасатели его общими усилиями сняли, - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от интернет-СМИ «kris_p_brothers» (@kris_p_brothers_official)

Данный инцидент рассмешил казахстанцев.