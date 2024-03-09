Кошку, застрявшую на дереве, спасли в Жамбылской области

В городе Тараз Жамбылской области в 8-м микрорайоне дежурная смена спасателей оперативно-спасательного отряда сняла кошку с дерева, сообщает Zakon.kz.

С просьбой вызволить любимицу с дерева обратилась одна из жительниц микрорайона.





Фото: МЧС РК

"Спасатель Акипбаев Айдын снял кошку с дерева и передал заявительнице. Она, в свою очередь, поблагодарила спасателей", – рассказали в пресс-службе МЧС.

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