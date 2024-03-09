Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кошку, застрявшую на дереве, спасли в Жамбылской области

Кошку, застрявшую на дереве, спасли в Жамбыле, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 14:19 Фото: МЧС РК
В городе Тараз Жамбылской области в 8-м микрорайоне дежурная смена спасателей оперативно-спасательного отряда сняла кошку с дерева, сообщает Zakon.kz.

С просьбой вызволить любимицу с дерева обратилась одна из жительниц микрорайона.


Кошку, застрявшую на дереве, спасли в Жамбыле, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 14:19

Фото: МЧС РК

"Спасатель Акипбаев Айдын снял кошку с дерева и передал заявительнице. Она, в свою очередь, поблагодарила спасателей", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что в Караганде сотрудники полиции помогли мужчине, получившему инсульт за рулем.

Читайте также

спасатели
Тело мужчины извлекли из искореженного автомобиля после ДТП в Алматинской области
Москва
Информацию о смерти казахстанцев, готовивших теракт в Москве, расследует КНБ
мужчина потерял сознание за рулем в Караганде
В Караганде помогли мужчине, получившему инсульт за рулем
Лариса Черненко
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
здание Национального банка РК
"Здравствуйте, я сотрудник Нацбанка": стала известна новая схема мошенников
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: