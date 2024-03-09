Кошку, застрявшую на дереве, спасли в Жамбылской области
Фото: МЧС РК
В городе Тараз Жамбылской области в 8-м микрорайоне дежурная смена спасателей оперативно-спасательного отряда сняла кошку с дерева, сообщает Zakon.kz.
С просьбой вызволить любимицу с дерева обратилась одна из жительниц микрорайона.
Фото: МЧС РК
"Спасатель Акипбаев Айдын снял кошку с дерева и передал заявительнице. Она, в свою очередь, поблагодарила спасателей", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось, что в Караганде сотрудники полиции помогли мужчине, получившему инсульт за рулем.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript