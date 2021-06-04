Определились все полуфиналисты ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду Чехии со счетом 1:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Турнир проходит в Риге. Шайбу забросил Йере Иннала (33-я минута).

В параллельном матче команда Канады в овертайме обыграла сборную России со счетом 2:1. Ранее в полуфинал турнира вышли сборные США и Германии. В 1/2 финала финны сыграют с немцами (начало - 21:15), канадцы - с американцами (17:15).

Полуфинальные встречи пройдут 5 июня, финал и играх за третье место - 6 июня.

Сборная Канады выигрывала чемпионаты мира 26 раз, американцы становились обладателями золотых наград дважды. Действующие чемпионы мира финны побеждали на мировых первенствах три раза, немцы не выигрывали турнир ни разу.