Обезьяны сбежали по пути в Отар: искали ли их, и есть ли у них шанс выжить?

Широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что обезьяны, которых везли из Алматы в Жамбылскую область для участия в испытаниях казахстанской вакцины, сбежали. Так ли это, достоверно неизвестно. Но то, что из обещанных шести в Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности доставили только две обезьяны - подтвержденный факт. Редакция zakon.kz решила выяснить, обращались ли за помощью в поиске обезьян в компетентные органы. И каковы их шансы выжить в степях Казахстана.

Мы обратились в полицию Жамбылской области, Министерство образования и науки и Комитет лесного хозяйства и животного мира.

В Минобразования продублировали информацию, которую предоставили в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Договор о поставке обезьян был заключен 9 июля 2020 года. ИП "Шерхан" обязался поставить шесть взрослых обезьян до 24 июля, но не выполнил все условия договора. Доставили только двух обезьян. Остальных животных поставщик не доставил, ссылаясь на разные причины, в том числе сообщив, что потерял их при транспортировке. Из-за сложившихся обстоятельств договор был расторгнут.

В свою очередь, в ДП Жамбылской области сообщили, что в местные органы в 2020-м году заявлений и сообщений по факту пропажи 5-6 макак в степной зоне Жамбылской области не поступало.

Аналогичный ответ пришел от Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Там сообщили, что нет каких-либо материалов, подтверждающих проведение поисков обезьян, а также действительность побега обезьян при транспортировке. В министерство для проведения работ по поиску обезьян обращений не поступало.

В этой связи, министерством поисковые работы не проводились, - сообщили в комитете в ответ на запрос.

Что касается того, есть ли у обезьян шанс выжить в казахстанских степях, в Комитете лесного хозяйства и животного мира ответили следующее.

Обезьяны обитают в тропических и субтропических регионах Америки, Африки, Гибралтаре, а также в Южной и Юго-восточной Азии вплоть до Японии. Учитывая их биологические особенности, и климатические условия Казахстана, обезьяны не смогут выжить в дикой природе Казахстана.