Мониторинговые группы будут работать по-новому

Достигнута договоренность об изменении алгоритма работы мониторинговых групп, сообщил на форуме предпринимателей первый заместитель главы Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент zakon.kz.

Осуществлен антикоррупционный мониторинг в 8 сферах – земельных отношений, строительства, поддержки в АПК и пищевой промышленности, деятельности СПК, экологического регулирования, выдачи субсидий предпринимателям, распределение образовательных грантов и авторского права. По завершению каждого блока работы вырабатывались конкретные рекомендации и принимались меры по их реализации, — напомнил Бектенов.

По его словам, одним из значимых результатов по итогам анализа в структурах Минздрава является новый алгоритм работы мониторинговых групп.

Он добавил, что этот вопрос долгое время серьезно беспокоил предпринимателей, особенно представляющих торговые сети.

Достигнута договоренность с Минздравом и МВД, что проверки мониторинговых групп должны быть направлены только на самые грубые нарушения – нарушение режима работы, превышение максимального числа посетителей, работа запрещенных объектов, несоблюдение масочного режима. Для возбуждения адмдел будут направляться данные только об этих нарушениях. Более того, утверждена новая норма проверочного листа с сокращенным количеством требований к бизнесу и разграничению нарушений по степени тяжести. В настоящее время все рекомендации находятся в процессе реализации, — сообщил первый замглавы антикоррупционной службы.

Также он сообщил, что в рамках анализа комитета внутреннего госаудита выявлен ряд коррупционных рисков, отмечено несовершенство системы камерального контроля закупок, излишние адмбарьеры, слабые мотивационные регуляторы по снижению коррупционных проведений, конфликт интересов, низкая качественная методология по выявлению нарушений.

Судом установлена незаконность отдельных актов. В этих случаях наблюдаются формальные признаки вмешательства в предпринимательство. В сфере оказания госмер поддержки в АПК и пищевой промышленности выявлены коррупционные риски при распределении сельхозземель и удешевленного дизельного топлива, а также проблемные вопросы в информационной системе "Колдау". В целом, усилиями агентства, его территориальными департаментами, НПП Атамекен и региональных палат предпринимателей, в прошлом году удалось предотвратить нерациональное расходование свыше 22 млрд тенге бюджетных средств. А с учетом показателей 2021 года, этот показатель составляет порядка 40 млрд тенге. За сухими цифрами скрываются по сути предотвращенные преступления и не допущен вывод средств в теневой оборот, — заключил Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан