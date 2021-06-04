Алексей Навальный отмечает юбилей в тюрьме

4 июня 2021, 12:56
Фото: nstagram/navalny

4 июня исполнилось 45 лет оппозиционному российскому политику Алексею Навальному, сообщает zakon.kz.

В последнее время он находился в больнице при исправительной колонии № 3 во Владимирской области.

25 мая стало известно, что в отношении Алексея Навального возбудили третье уголовное дело.

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Навального задержали 17 января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше". 2 февраля оппозиционеру заменили условный срок на реальный, отправив в колонию на два года и восемь месяцев. Позже суд учел пребывание под домашним арестом.

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