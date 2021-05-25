Навальный о новом уголовном деле: Я все более закоренелый преступник

В отношении Алексея Навального возбудили третье уголовное дело, сообщает zakon.kz.

Об этом оппозиционер рассказал на своей странице в Instagram.

Во-вторых, против меня возбуждено дело по очень экзотической статье 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина". Ха-ха-ха.

Ну и третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, - это оскорбление судьи Акимовой. Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело".