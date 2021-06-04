В Алматы открыли Дом социальных услуг

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев открыл Дом социальных услуг, передает zakon.kz.

Пресс-служба акима Алматы сообщили, что сегодня, 4 июня аким Бакытжан Сагинтаев совместно с представителями неправительственных организаций и общественных объединений города принял участие в открытии Дома социальных услуг.



Реконструкция здания началась в прошлом году. За короткий срок здесь созданы комфортные условия для получателей всех социальных услуг по принципу "одного окна". Общее количество услуг – почти 776.

Сагинтаев выразил уверенность, что интеграция госорганов и финансовых институтов повысит качество оказания социальных услуг.

Социальное развитие и поддержка горожан - приоритетная и стратегическая задача акимата Алматы, обозначенная в Стратегии развития "Алматы-2050". Мы ставим цель сделать Алматы городом равных возможностей – инклюзивным человекоцентричным городом, - подчеркнул аким.

Для достижения этой цели формируется социально-ориентированный бюджет, 46% расходов которого в текущем году идет на развитие социальной сферы.

В 2021 году социальной поддержкой будут охвачены порядка 124 тыс. человек на 25 млрд тенге. (соцпомощь – 7,1 млрд, специальные соцуслуги – 4,6 млрд, соцзащита инвалидов – 5,6 млрд, занятость населения – 6,1 млрд, активное долголетие, "Бақытты отбасы" - 954 млн, "Шыңға өрлеу", школа независимой жизни – 406 млн тенге).

Для беспрепятственного посещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата здание оснащено современным подъемным устройством.

В просторном операционном зале на первом этаже посетителей будут принимать консультанты Управления социального благосостояния Алматы, Управления жилищной политики, Центра занятости населения Алматы, НАО Правительство для граждан "ЦОН", АГФ "Государственный центр по выплате пенсий", Управления миграционной службы департамента полиции Алматы, департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматы.

На втором этаже предусмотрен операционный зал и бэк-офис Центра занятости Алматы, где соискатели смогут найти подходящую работу, а работодатели - необходимых работников.

Там же будут оказаны консультационные услуги по прохождению профориентации при выборе профессии, профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации безработных граждан, получению направления на обучение по программе "Бастау-бизнес" и безвозмездные гранты.

На третьем и четвертом этажах будут функционировать Управление социального благосостояния Алматы, отдел распределения жилья Управления жилищной политики Алматы и зона обслуживания населения "Адалдық алаңы". На пятом этаже – различные отделы Управления жилищной политики Алматы и многофункциональный актовый зал для проведения мероприятий.

Учитывая, что в Дом социальных услуг будет приходить большое количество горожан, оказавшихся в разных жизненных ситуациях, в том числе конфликтных, в центре предусмотрены кабинеты юриста и психолога. Для удобства посетителей, пришедших с детьми, оборудована детская площадка.

Ранее лица с ограниченными возможностями испытывали большие сложности в передвижениях между многочисленными организациями, предоставляющими социальные услуги. Теперь же им предоставлена уникальная возможность проводить надлежащие процедуры и подписывать все необходимые документы в одном месте, исключая излишнюю бумажную волокиту и бюрократию.

Дом социальных услуг находится на проспекте Достык, где развитая транспортная инфраструктура, рядом находится станция метро "Абай", проходят 7 автобусных, 3 троллейбусных маршрута. То есть горожане могут добраться до Дома социальных услуг из любой точки города.