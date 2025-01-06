Как оплачиваются специальные социальные услуги
В правилах говорится, что специальные социальные услуги – комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье) условия для преодоления оснований, объективно нарушающих жизнедеятельность человека и направленных на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Также документом определены понятия:
- субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги – физические и (или) юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг;
- ценовые пределы на специальные социальные услуги – максимальные и минимальные уровни тарифов на обеспечение гарантированной государственной стоимости специальных социальных услуг;
- портал социальных услуг – объект информатизации, представляющий собой единую точку доступа к товарам и услугам, предоставляемым поставщиками для лиц с инвалидностью на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости в пределах гарантированной суммы в соответствии с Кодексом.
Специальные социальные услуги оплачивает уполномоченный орган.
Стоимость специальных социальных услуг оплачивается в пределах тарифов, утверждаемых местными исполнительными органами.
Субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, предоставляют на портале следующие подтверждающие документы:
- акт выполненных работ (оказанных услуг) с приложением листов;
- выписывают электронные счета-фактуры в информационной системе электронных счетов-фактур.
Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления в информационную систему "Е-собес" документов на оплату специальных социальных услуг рассматривает и принимает их или возвращает субъекту, предоставляющему специальные социальные услуги, на доработку с указанием причины.
Уполномоченный орган возвращает на доработку или субъект, предоставляющий специальные социальные услуги, отзывает на доработку по следующим причинам:
- представление неполного пакета документов;
- недостоверность представленных сведений в документах;
- смерть получателя услуг;
- снятие инвалидности получателя услуг;
- установление третьей группы инвалидности получателя услуг в условиях стационара, полустационара или на дому;
- отсутствие действующей рекомендации по оказанию специальных социальных услуг в индивидуальном плане абилитации и реабилитации;
- достижение совершеннолетия детьми и детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- получение специальных социальных услуг в других организациях, оказывающих такие услуги;
- переезд получателя услуг в другой населенный пункт;
- получение специальных социальных услуг в организациях образования;
- объявление розыска получателя услуг;
- признание получателя услуг пропавшим без вести;
- прохождение медицинской реабилитации в медицинских организациях;
- передача детей в организациях стационарного типа в патронатное воспитание;
- отсутствие специалиста, оказывающего специальные социальные услуги;
- выявление неправильного назначения видов специальных социальных услуг;
- вид специальных социальных услуг обеспечивается другими средствами финансирования (КСН);
- заключение договора об оказании специальных социальных услуг за счет средств получателя услуг (платные услуги);
- получателю услуг в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС оказана медицинская реабилитация.
Доработав в течение трех дней документы, субъект, предоставляющий специальные социальные услуги, снова направляет их в уполномоченный орган.
Оплата специальных социальных услуг осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов на оплату специальных социальных услуг.
Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.
Мы рассказывали, что в Казахстане с начала года сферу специальных социальных услуг начали финансировать согласно новым правилам.