Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе

Заявление киргизской стороны о нарушении Таджикистаном договоренностей по госгранице не соответствует действительности, заявили в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, передает zakon.kz.

Ранее в киргизском погранведомстве заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Киргизии. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Кыргызстана перевели на усиленный вариант несения службы, сообщает РИА "Новости".

Вопреки официальному заявлению киргизской стороны, не соответствующему действительности, опубликованному в СМИ, в результате работы межправительственной комиссии двух стран по делимитации и демаркации из общей протяженности, составляющей 986,7 км, описано 519,9 км госграницы, - говорится в сообщении пресс-центра Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Как отметили в пресс-центре, после договоренности продолжить работу по определению линии госграницы на оставшемся участке "отдельные пограничные точки были описаны".

В связи с этим в настоящее время пограничным нарядом погранвойск Таджикистана осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-киргизской госграницы. То есть согласно данной протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории, - заявили в ведомстве.

Конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали.

Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.

Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.