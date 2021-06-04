Казахстан отказался закупать вакцину AstraZeneca

Переговоры по поставкам вакцины AstraZeneca с производителями прекращены из-за слишком большого негатива вокруг этой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге в СЦК председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев, передает корреспондент zakon.kz.

По всем вакцинам ведутся переговоры, но по AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины. По Pfizer постоянно переговоры ведутся, но графиков поставки нет и требования выставляются тоже определенные, - сказал Искалиев.

Касательно остальных, по его словам, то это те вакцины, по которым переговоры завершены успешно.

Все это проводит Минздрав, на уровне правительства тоже ведется переписка, поддержка, и по вакцине CoronaVac посольство Казахстана в Китае помогало, - уточнил он.

В частности, по вакцинам Johnson & Johnson и Moderna переговоры ведутся, но пока нет результатов.

Нет результатов с точки зрения, что нет объема производства и графиков никто не подтверждает, - пояснил глава "СК-Фармация".

Что касается Pfizer, то по ней дистрибьютор в переговорах не участвует, в связи с этим не располагает точной информацией.

"СК-Фармация" не участвует в переговорах, мы знаем вопросы с точки зрения, что графиков нет, мы исполняем поставки. Это больше вопрос к Минздарву, но здесь больше вопрос, что в производственных программах этих заводов фиксированная цена, роста быть не может. Поскольку по AstraZeneca произошли соответствующие вопросы, все переключились на Pfizer, это явно видно по рынку. Поэтому объемы пока не подтверждены, соответственно мы зафиксировали договора. Пока такая позиция, - заключил Искалиев.

Оксана Скибан, Нур-Султан.