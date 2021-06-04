Тихановская создает народное ополчение

Лидер белорусских протестующих Светлана Тихановская заявила о поддержке инициативы плана "Перамога", что в переводе с белорусского означает "победа", сообщает zakon.kz.

План "Перамога" – это сценарий действий, разработанный для каждого зарегистрировавшегося беларуса с конкретным набором действий. Общая цель плана – восстановить законность в стране и вернуть власть народу, - написала она на странице в Instagram.

По ее словам, это не попытка собрать большой марш.

Это способ эффективно и ответственно использовать общие силы, чтобы каждый мог выполнить задание и принести пользу с тем, что имеет, в нужный момент, - добавила Тихановская.

Тихановская призвала белорусов присоединяться к инициативе.

Она добавила, что "настало время объединиться и отстоять свою страну".

Как отмечает "Независимая газета", среди целей плана "Перамога" называется "восстановление законности и правопорядка в стране путем организованной и мирной передачи власти народу", а также "защита территориальной целостности и суверенитета Республики Беларусь".

Инициаторы признают, что, по сути, они приступают к формированию народного ополчения.

Светлана Тихановская - экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года. 15 мая она выставила свою кандидатуру вместо супруга, известного белорусского блогера Сергея Тихановского. Ранее ЦИК отказал ему в регистрации, а 29 мая Тихановский был арестован.

Согласно официальным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов, в то время как за Лукашенко, по данным ЦИК, проголосовали 80,1 процента избирателей. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. По всей республике начались многотысячные акции протеста. Светлана Тихановская заявила об узурпации власти Александром Лукашенко и призвала к проведению новых выборов. Почти сразу после выборов Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, сейчас она находится в Литве.