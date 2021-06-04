Изоляция прибывших из Индии: главный санврач подписал новое постановление

Главный санитарный врач РК подписал новое постановление, передает zakon.kz.

Вносятся изменения в постановление от 30 апреля.

Изоляция на дому (домашний карантин) на 14 дней лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших Республику Индия в течение последних 14 дней. Изоляция на домашний карантин проводится независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19, - сказано в документе.

Также внесено изменение в постановление от 23 октября 2020 года № 59 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе РК".

Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Казахстана обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы РК, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Казахстана; экипажей авиакомпаний; граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.

Также, прибывшие граждане, при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Казахстане, подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.