Саморазлагающийся пластик создали ученые в Германии

Немецкие специалисты изобрели саморазрушающийся пластик, передает zakon.kz.

Для этого они добавили в состав пластмасс ферменты. Новый пластик способен выдерживать воздействие высоких температур, а после полностью разложиться, чтобы не загрязнять землю, уточняет +1

Ученые из Института прикладных исследований полимеров имени Фраунгофера (Fraunhofer IAP, Германия) разработали новую форму биофункционального пластика, который обладает свойствами саморазложения и самоочищения. Для этого в состав пластмасс включили протеазы — протеолитические ферменты.

Сейчас он представлен в виде пленки и гранул, но из него можно отлить любые, самые футуристические формы. Так как ферменты способны расщеплять белки, то трубы из такого материала будут реже забиваться, а на поверхностях не будет образовываться плесень.

Благодаря неорганическим пористым частицам, которые защищают ферменты от внешних воздействий, новый пластик выдерживает воздействие высоких температур, а после использования полностью разлагается.