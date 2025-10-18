#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые создали "суперсплав", который приведет к революции

Инструменты, сплав металла, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 04:30 Фото: freepik
Металлы, способные выдерживать чрезвычайно высокие температуры, необходимы для таких технологий, как авиационные двигатели, газовые турбины и рентгеновское оборудование, сообщает Zakon.kz.

Издание SciTechDaily пишет, что к наиболее термостойким относятся такие металлы, как вольфрам, молибден и хром, которые плавятся при температуре 2000°C и выше. Но несмотря на впечатляющую термостойкость, они имеют серьезные недостатки.

Эти металлы становятся хрупкими при комнатной температуре и быстро окисляются на воздухе, что приводит к разрушению материала при температуре всего 600-700°C. Из-за этого они могут эффективно использоваться только в сложных вакуумных условиях.

Чтобы преодолеть эти препятствия, инженеры давно полагаются на суперсплавы на основе никеля, которые используют для производства газовых турбин и других высокотемпературных объектов.

Рабочие температуры, то есть температуры, при которых их можно безопасно использовать, находятся в диапазоне до 1100°C максимум. Это слишком низкая температура, чтобы в полной мере использовать потенциал для повышения эффективности турбин или других высокотемпературных применений. Дело в том, что эффективность процессов сгорания увеличивается с ростом температуры.

Ученые пытаются преодолеть это ограничение. Новый сплав на основе тугоплавких металлов обладает беспрецедентными свойствами. Он пластичен при комнатной температуре, его температура плавления достигает около 2000°C, и, в отличие от известных на сегодняшний день тугоплавких сплавов, он окисляется очень медленно, даже в критическом температурном диапазоне.

Ранее сообщалось, что на Земле расширяется таинственная Южно-Атлантическая аномалия.

Аксинья Титова
