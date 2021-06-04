Холдинг "Байтерек" и "ДОМ.РФ" установили сотрудничество

Сегодня Председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко провели деловую встречу на полях Петербургского международного экономического форума.

Айдар Арифханов презентовал коллеге деятельность холдинга "Байтерек" по обеспечению финансовой доступности жилья в Казахстане. В частности, озвучены итоги работы дочерней компании - АО "Казахстанская жилищная компания", являющейся Единым оператором жилищного строительства.

Стороны также подписали Меморандум о сотрудничестве, который предполагает обмен информацией об исследованиях и опыте казахстанской и российской госкомпаний в рамках реализации государственных и отраслевых программ.

Речь идет о финансовых инструментах для развития ипотечного рынка, жилищного строительства и создания благоприятной городской среды; выявлении перспектив, смягчении препятствий, устранения проблем для повышения интереса государственных и частных инвесторов в секторе жилищного финансирования.

В прошлом году мы оптимизировали наш жилищный блок и создали Единого оператора жилищного строительства. Принята обновленная Стратегия развития, которая основана на сингапурской модели Housing and Development Board. По ней мы и будем развиваться ближайшие пять лет и в скором будущем займемся комплексной застройкой самодостаточных микрорайонов со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурной. Поэтому для нас сотрудничество с ДОМ.РФ является одним из приоритетных направлений. Подписанный Меморандум – это только первый шаг в наших долгосрочных партнерских отношениях. И данную работу мы будем активно наращивать по всем направлениям, - подчеркнул Айдар Арифханов по итогам встречи.

В свою очередь, Виталий Мутко добавил, что холдинг "Байтерек" располагает большим опытом и инструментами поддержки жилищного строительства, а Меморандум даст возможность двум компаниям обмениваться опытом по конкретным направлениям.

Например, выпуск облигаций – часть так называемого инфраструктурного меню, которое сформировано правительством для поддержки экономики и социальной сферы в регионах. Ценные бумаги, которые ДОМ.РФ начнет выпускать уже в этом году, в частности, можно использовать в концессионных проектах. Интерес иностранных финансовых институтов к данному механизму подтверждает его перспективность, - отметил Виталий Мутко.

Напомним, АО "ДОМ.РФ" создан в 1997 году постановлением Правительства Российской Федерации для содействия проведению государственной жилищной политики. Является единым институтом развития в жилищной сфере, одними из основных направлений деятельности которого являются привлечение инвестиций, повышение качества и доступности жилья, в том числе путем разработки и внедрения единых стандартов, норм и процедур долгосрочного ипотечного кредитования.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Как отмечают организаторы, за прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.