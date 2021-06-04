Путин прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета Ryanair

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, что произошло с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно посадили в Минске 23 мая, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, он не знает задержанного в Минске сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Кроме того, Путин уклонился от вопроса, посадил бы он самолет с находящимся в розыске россиянином, если бы тот летел через воздушное пространство Российской Федерации.

"Не скажу", - ответил Путин на вопрос ведущего форума о том, стал бы он отдавать подобный приказ.

Но здесь же напомнил об инциденте с посадкой самолета экс-президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году в Вене.

Хочу припомнить, что самолет одного из лидеров государств (Моралеса) был посажен принудительно. Ему предложили выйти из самолета, обыскали главу государства. Никто об этом не вспоминает, как будто этого и не было, но это было. И, кстати говоря, было не один раз и не только с самолетом этого президента. президент РФ Владимир Путин

Кроме того, президент РФ заявил, что Россия занимает нейтральную позицию по вопросу внутриполитических событий в Беларуси и считает их внутренним делом белорусского народа. Путин также посчитал маловероятным, чтобы страны на практике смогли найти единый подход по тому, что именно можно считать вмешательством в выборы.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.