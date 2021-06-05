Ученый сообщил о падении уровня интеллекта в обществе

5 июня 2021, 07:44
Фото: d-russia.ru

Средний уровень интеллекта человека в общества падает, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил директор ФГБНУ "Научный центр неврологии" Михаил Пирадов. Его слова приводит.

По словам ученого, показатель интеллекта IQ у людей, родившихся с 1930 по 1980 годы, на 20% выше, чем у следующих поколений. Кроме того, значительная часть людей к 85 годам с высокой вероятностью будет страдать от болезни Альцгеймера или сосудистой деменции.

Мы можем получить здоровое поколение, которое из себя ничего не будет представлять, – предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что для прогресса человеческой цивилизации необходимо задуматься о своем ментальном здоровье.


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