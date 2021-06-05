Число смертей от COVID-19 в Казахстане превысило 4040

5 июня 2021, 09:08
Фото: 24kz

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 5 июня, сообщает zakon.kz.

На 5 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 689 человек (– 23 867 КВИ+ и 822 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 684 пациента, на амбулаторном уровне – 16 005 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 565 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 114 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 75 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 20 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 4042 случая с летальным исходом.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 июня 2021 года

3.06.2021 г. зафиксировано 114 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 19 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55694, летальных случаев - 928, выздоровевших - 51488.

I компонентом 2 208 974 человек провакцинировано в Казахстане на 5 июня 2021 г, II компонентом 1 166 031 человек.


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