Избраны ректоры двух казахстанских вузов

Решением Республиканской конкурсной комиссии на должность председателя Правления-ректора НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" назначена Канай Гульмира Амирханкызы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Она является доктором философских наук (PhD).

В разные годы Г.Канай училась в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Университете Ворвик (Великобритания), в Университете Кембридж (Великобритания), где защитила свою докторскую диссертацию. Имеет опыт работы в Университете Кембриджа, Назарбаев Университете.

Кроме того, рассмотрев представленные Советом директоров кандидатуры, члены Республиканской комиссии на должность председателя Правления- ректора НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" назначили Билялова Дархана Нурлановича.

Д.Билялов учился последовательно в Евразийском национальном университете им. Н.Гумилева, Северо-Западном университете (США) и Пенсильванском государственном университете (США), где защитил докторскую диссертацию по лидерству в высшем образовании. Имеет опыт работы в ПРООН, Всемирном банке, Пенсильванском государственном университете, Назарбаев Университете.

Отметим, что избрание председателя Правления-ректора осуществляется через открытый конкурс, проводимый в два этапа. В состав Республиканской комиссии входят депутаты Парламента Республики Казахстан, представители отраслевого профсоюза и НПП РК "Атамекен", а также известные государственные и общественные деятели.