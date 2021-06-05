Эксперты спрогнозировали "фабрику здравоохранения" будущего

Российские ученые провели дискуссию на тему, какой станет медицина через 30 лет, передает zakon.kz.

Вся наша система здравоохранения была создана 100 лет назад, ориентируясь на острые заболевания и инфекции, а сегодня главной проблемой в мире становятся хронические болезни. Мы сталкиваемся с тем, что медицина должна фактически в постоянном режиме помогать чуть ли не половине населения страны. Возникает естественный вопрос: где напастись на всех врачей и средств для здравоохранения? Но не все так фатально, как может показаться на первый взгляд, - приводит rg.ru слова директора ассоциации "Национальная база медицинских знаний", основателя телемедицинских стартапов Бориса Зингермана.

По его мнению, выход в новых информационных технологиях, с помощью которых перестроится пирамида взаимодействия человека с системой здравоохранения.

В самом ее "низу" будут находиться системы искусственного интеллекта, их задача - дотошно, по часам и минутам отслеживать наше состояние. И если что-то искусственный разум насторожит, его задача сказать: "У тебя проблема, друг, свяжись с доктором". И дальше уже вступят в силу телемедицинские технологии, когда человек будет дистанционно взаимодействовать с врачом и решать более сложные проблемы, - говорит Зингерман.

В случае серьезных недугов больным, по мнению основателя медстартапов, займется высокотехнологичная медицина. В госпитале его приведут в состояние жизнеспособности. Если заболевание хроническое, то пациента после выписки опять же можно будет контролировать в ежедневном режиме с помощью искусственного разума. При этом, за изменениями состояния человека будут следить гаджеты и вовремя подавать наверх сигналы.

Как точно подметил профессор Эрик Тополь из США, если раньше взаимодействие с системой здравоохранения начиналось с визита к доктору, то теперь оно этим будет заканчиваться. Причем, как показала пандемия, очень много возникающих вопросов можно решить дистанционно уже сегодня. Во многих странах и в России, в том числе, обращение к телемедицинским услугам выросло за последний год в разы, - резюмирует эксперт.

По мнению управляющего директора Центра медицинских продуктов и сервисов одного из крупных банков России Юрия Крестинского, через 30 лет могут появиться фантастические для нас сегодняшних технологии.

На мой взгляд, одно из самых перспективных направлений - расшифровка генома. Конечно, сейчас мы пока в самом начале пути. Но пройдет время, и можно будет выстраивать персональные "треки" человека на основе его личной генетической информации. То есть учитывать предрасположенность к тем или иным заболеваниям или, наоборот, к повышенной, физической выносливости. И это знание позволит врачам персонально подходить к каждому пациенту. Число диагнозов и рекомендаций, которые может дать современная наука, на сегодня ничтожно мало, составляет считанные доли процента от того, что нам может принести в перспективе генетика. Появится возможность исправлять, редактировать геном. Но тут, надо признать, таится и большая этическая проблема, существует риск, описанный еще в антиутопиях. А не произойдет ли в итоге сегрегация человечества по уровню развития и заложенным в геноме возможностям и предпосылкам?! Не воспользуется ли более богатая часть общества имеющимися у них возможностями. Это отдельная тема, которую всем нам предстоит продумать, и решить, как нам найти "противоядие" против возникающих этических рисков, - говорит Крестинский.

Отдельное место российские эксперты отводят генетике.

Да, генетика как раз та самая "ядерная технология", из которой можно сделать атомную электростанцию, а можно и бомбу. Как только мы начинаем корректировать геном, возникает естественный вопрос: а где вообще та грань, за которой человек перестает быть человеком? Мы знаем, что уже сейчас есть люди, которым вживляются гаджеты буквально в головной мозг. Слепые начинают видеть, глухие начинают слышать. Нам необходимо найти тот хрупкий баланс, чтобы человек при всех самых новейших технологиях все-таки оставался человеком, а его физические недуги были исправлены. Это очень интересная проблема, но и невероятно сложная. Наконец, что такое уровень здоровья? Для спортсмена-бегуна - он один, а для ученого, занимающегося интеллектуальным трудом - совсем другой. Возникает вопрос о создании оптимального уровня здоровья, соответствующего определенному человеку. Не будем забывать, что ресурсы каждого из нас очень ограничены. Редкие люди могут стать чемпионами мира или академиками. Так к какому уровню здоровья мы стремимся?

- задается вопросом президент Ассоциации лабораторной медицины России Михаил Годков.

Акцент они ставят и на том, что главное при целом наборе хронических болезней, чтобы человек не испытывал дискомфорта, не страдал от своего недуга, а обследование проходило быстро - без назначения множества анализов.

Уже сегодня мы можем смело говорить о цифровых двойниках человека. Эти технологии уже применяются успешно в инженерных отраслях, идет их взрывообразный рост. Меня очень воодушевляют те вещи, который сейчас происходят на стыке технологий смешанной реальности и искусственного интеллекта. Три месяца назад мы провели эксперимент, который длился сутки. 15 хирургов из 13 стран проводили ортопедические операции с использованием таких технологий. Они применили очки смешанной реальности плюс программное обеспечение, которое позволяло ассистировать удаленно во время проведения этих операций. Три-четыре года назад, когда кто-то говорил про очки смешанной реальности в медицине, ему все отвечали: "ну что это, так, игрушки". А сейчас это становится частью медицинских тренажеров, сложных медицинских процедур. И я думаю, что гораздо быстрее, чем через 30 лет, эти технологии станут обыденными в здравоохранении, говорит директор по решениям для государственного сектора Департамента по работе с государственными организациями Microsoft Россия Александр Данилин.

Резюмируя беседу, Крестинский отметил, что форсайт-сценарий развития технологий и биомедицинской науки говорит о том, что к 2050 году здравоохранение будут превалировать в мире и занимать не менее трети от мировой экономики.

Когда я говорю об экономике, то имею ввиду не только рыночные показатели, но и систему образования, науки - все, что связано с медициной, биологией и развитием человека. Кончено же речь идет о другом уровне информатизации и технологичности. И как следствие - об увеличении средней продолжительности жизни еще примерно на 10-15 лет на рубеже ближайших 30 лет, сказал Крестинский.