3 миллиона тонн руды будут выпускать в Енбекшиказахском районе

В Согетинском сельском округе Енбекшиказахского района начато строительство горно-обогатительной фабрики. Этот объект является одним из крупных инвестиционных проектов.

Окончание строительства ожидается к 2023 году. Мощность завода составит больше 3 миллионов тонн руды в год.

На сегодняшний день реализуется I этап проекта, ведутся подготовительные работы, привлечены более 40 человек.

В дальнейшем в рамках строительных работ дополнительно будут трудоустроены более 100 жителей района и обучены более 50 человек по технологическим специальностям фабрики.

После ввода в эксплуатацию, будут созданы рабочие места в количестве от 300 до 400 человек.

По словам представителей ТОО "Жетысу Вольфрам", целью данного проекта является изготовление концентрата из руды для дальнейшей реализации на внутреннем и внешних рынках, для усиления качества металлопродукции при их изготовлении.