Книгу Токаева об отце показал пресс-секретарь

Берик Уали, пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева, написал пост в соцсетях, где рассказал о его книге, опубликованной еще до того, как тот стал Президентом, сообщает zakon.kz.

"Сегодня пришел в книжный магазин за учебниками для своих детей. И столкнулся с настоящими сокровищами. Одно из них - книга главы государства "Слово об отце", - пишет Берик Уали.

Произведение показывает судьбу народа в начале ХХ века. Трагедия семьи Токаевых в голодные годы была трагедией для каждой казахской семьи того времени. Наверное, поэтому глава государства хорошо понимает горести и нужды нации.

По словам Берика Уали, книга хорошая пища для души и призвал учится вместе.

В этом издании двуязычную аудиоверсию можно прослушать и с помощью QR на обложке. Для удобства читателя также во флеш-карту включена электронная версия произведения в формате PDF.