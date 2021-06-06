Врач назвал неожиданный признак смертельно опасных болезней

Обильное выделение пота во время ночного сна может происходить из-за толстого одеяла или теплой пижамы, однако в некоторых случаях оно сигнализирует об опасностях для здоровья, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал член Федерального совета Ассоциации врачей общей практики Германии Йенс Вагенкнехт.

Нерегулярное потоотделение также может быть вызвано чрезмерным употреблением еды или алкоголя перед сном. Обратиться ко врачу, по словам Вагенкнехта, стоит в том случае, если потоотделение происходит продолжительный период времени.

Обильное потение может свидетельствовать о хронических воспалениях или опухолях. Причины регулярного ночного потоотделения можно легко выяснить с помощью медицинского обследования и, при необходимости, анализа крови, — цитирует врача портал focus.de.

Специалист подчеркнул, что потеря веса или приступы лихорадки во сне также являются симптомами более серьезных заболеваний.